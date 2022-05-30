國民黨台北市長提名人蔣萬安（右）30日拜會前台北市長郝龍斌（左），請益市政相關問題，會後兩人握手致意。（趙雙傑攝）

傳出有綠營英系立委認為衛福部長陳時中若沒有參選北市長，代表民進黨在北市防疫失敗，國民黨台北市長參選人蔣萬安30日表示，防疫成績是靠全民共同努力、打拚配合的成果，政府防疫作為做得非常差，不會因為執政黨派誰出來就會改變這樣的事實。

蔣萬安今拜會前台北市長郝隆斌請益市政議題，他指出，郝龍斌任內推動很多政策，市民都津津樂道、有感，包括舉辦花博、聽障奧運，讓北市有能力舉辦大型國際賽事的基礎，當時聽奧場館整建維修，也奠定舉辦世大運根基。

蔣萬安表示，助妳好運在郝龍斌任內推動後，在全國有統一政策、育兒津貼，1999市民當家熱線也讓各地方縣市政府仿傚，YouBike政策到現在很多基層民代也在爭取當成政績，郝龍斌給他很多建議，北市未來舉辦大型國際賽事、展覽，讓北市有更高國際能見度。

郝龍斌說，和萬安交換很多意見，過去偶爾也會來談市政議題，與前市長馬英九團隊都有政務官為蔣萬安上課，蔣萬安對市政相當熟悉，對相關問題也非常清楚，是一個非常合適，並且將來可以做好的台北市長。

面對英系立委要強推陳時中，蔣萬安認為，現在與其討論要派誰出來參選，疫情當下民眾最關心的還是怎麼能安全、健康、自由生活，防疫成績是靠全民共同努力、打拚配合的成果，政府防疫作為做得非常差，不會因為執政黨派誰出來改變這樣的事實。