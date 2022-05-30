本土疫情延燒，快速殺菌的「紫外線消毒(殺菌)燈」成為熱銷防疫商品，但紫外線消毒燈使用不當恐造成角膜炎及皮膚紅腫的發生。行政院消保處去年抽測10件市售紫外線殺菌燈，僅1件符合經濟部要求於商品本體標示完整警語，10件光化學UV危害均為高度風險。經濟部標檢局表示，年底前會將該系列產品列入應施檢項目，屆時經檢驗全數合格後才能上市販售。

因應嚴峻疫情，標榜消毒、快速殺菌之防疫商品大為熱銷，但卻傳出某托嬰中心因使用紫外線消毒燈不當，導致幼童角膜炎及皮膚紅腫之案例發生。消保處因此於去年11月間至實體店面(6件)及電商平台(4件)抽樣10件紫外線消毒(殺菌)燈，進行品質檢測及標示查核。

消保處今(30)日舉辦「紫外線消毒殺菌燈品質檢測及商品標示查核結果」記者會，公布抽測結果。

根據檢測結果顯示，本次品質檢測全數符合國家標準CNS15592「光源及光源系統之光生物安全性」，但10件的光化學UV危害皆屬「高度風險」，即短暫期間或瞬間的曝露仍可能造成危害。

此外，僅1件有在本體標示完整警語(應在無人、無動植物的情況下使用、勿作為捕蚊燈或一般照明燈使用)，而有2件警語有引人誤用之嫌；商品標示查核部分，不合格共計6件，主要本體未標示製造年份及製造號碼，或未以中文標示原產地。

消保處簡任消保官王德明表示，雖然抽測品質上沒有立即產生爆炸、起火等危害，但紫外線殺菌燈屬於高風險產品，因此必須配合警語和安全保護機制才可安全使用，6件不合商品標示規範產品，絕大部分已改正或下架，而警語不完整或有缺失者，若限期未改善可依「消保法」58條處新台幣6萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

王德明指出，這次檢測出來雖然光化學UV危害屬高度風險，但都符合規範，然而警語是重要的第2道把關，這次僅1件有標示完整警語，提醒民眾在選購時要挑看得到完整警語和使用情況的產品，紫外線殺菌燈開啟後要儘速離開現場，眼睛不可直視，勿當照明燈或捕蚊燈使用。

經濟部標檢局指出，未來將針對消費者如何正確使用進一步宣導，並研擬針對風險等級來不同訂定保護機制，年底前會將該系產品列入應施檢項目，經檢驗後才能上市販售，以維護消費者安全。