金門家扶中心主委楊肅謙（右三）感謝台電大家庭發揮愛心，讓台電有「礙」、家扶有「愛」成就一樁美事。（金門家扶中心提供）

台電金門區營業處運用退役的礙子，組合賞心悅目的盆栽植物，黃甘杏處長今早將同仁巧手下的愛心綠植30份轉贈金門家扶中心，傳達對家扶工作的支持和關懷。

黃甘杏處長指出，這些礙子盆栽是利用台電退役的礙子組成，透過資源的循環利用，將電線桿上用來絕緣的礙子，搭配多肉植物組合而成，加上台電的電線桿造型基座，以及台電和金門縣林務所燒製的「金門限定」標記，相當具有創意和巧思。

黃甘杏說明，原本退役的礙子是要運回台灣擊碎後掩埋，既浪費資源又增加成本，但在營業處同仁及家屬運用壓克力水彩及蝶古巴特的拓印技巧，將原先在電線桿上默默支持輸電力量，外觀平凡無奇的礙子，華麗轉身成為放在桌上賞心悅目的綠色盆栽，希望這些不一樣的綠色植栽對家扶中心籌措弱勢兒童生活及助學費用，可以助上一臂之力，更盼望藉此拋磚引玉，帶頭發揮國營事業協助弱勢群族的力量。

金門家扶中心主委楊肅謙感謝台電大家庭發揮愛心，讓台電有「礙」、家扶有「愛」成就一樁美事，也歡迎大家自5／31起，來家扶中心將這些愛心盆栽帶回家，只要協助家扶兒童生3000元，即贈送一組台電和林務所精心打造的礙子盆栽1組，30組送完為止。