晶圓代工廠世界(5347)受市場需求修正雜音及大盤震盪加劇拖累，近期股價持續於近1年半低檔震盪。由於今年來修正幅度已達近4成，今（30）日跟隨大盤同步開高反彈，勁揚4.89％至103元，早盤維持逾4％漲幅，領漲晶圓代工族群。

世界先進2022年首季業內外表現皆美，稅後淨利40.91億元，季增達10.11％、年增達84.85％，每股盈餘（EPS）2.5元，連5季改寫新高。前4月自結合併營收179.77億元，年增達45.56％，續創同期新高。

世界先進對第二季展望維持樂觀，預期營收將季增達12.7～15.6％、連10季改寫新高，毛利率將續升至48.5～50.5％、營益率續升至37～39％，出貨量可望季增約7％、達26.3萬片8吋晶圓。目前訂單能見度未見變化，預期至第三季均能維持高稼動率。

展望後市，世界先進董事長方略在致股東報告書中指出，在與營運相關的電視、手機、電腦、汽車等四大終端產品市場中，由於中國大陸面板廠持續擴廠，超高解析度面板滲透率攀升，面板驅動IC的晶圓代工需求維持穩定，對今年營運仍有一定程度貢獻。

其次，5G基地台和智慧型手機帶動的電源管理IC與分離式元件爆發性成長，世界先進得以積極拓展新訂單，對整體產品組合優化有相當程度助益。同時，世界先進在車用電子的開發已逐步開花結果，將在車用電子蓬勃發展的未來帶來相當業績。

方略指出，世界先進除了既有的高壓類比、雙極-互補-擴散金氧半導體（BCD）、超高壓製程外，持續加速感測元件、指紋辨識IC、高功率電源管理產品及嵌入式記憶體平台等計畫執行，將有助推升公司整體業績及企業永續，確保在特殊晶圓代工的領先地位。

不過，眾家外資近期對世界先進的營運後市看法仍明顯分歧，美系外資及亞系外資均相對樂觀看待，鑒於需求可望持續及良好的毛利率概況，分別給予「買進」及「優於大盤」評等，但因產業下修風險，將目標價分別調降至155元及120元。

日系外資及歐系外資則同步保守看待，認為近期最大挑戰在於供應鏈，不確定性增加將使平均售價（ASP）自下半年起下滑，分別維持「中立」及「持有」評等，目標價則分別為136元及115元。