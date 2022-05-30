美股強勢反彈帶動，台股盤中指數站上16500點！

連8周收黑K的美股如預期在上星期上演大反彈，台股也跟隨美股腳步走高，在上周五美國股市大漲帶動下，今天台股指數跳空開高，台積電(2330)挺進540元，聯發科(2454)站回870元，信驊(5274)、股王矽力-KY(6415)、AES-KY(6781)等千金股續強，富鼎(8261)盤中股價漲停，中小型股雄獅(2731)、東哥遊艇(8478)、三福化工(4755)、全訊(5222)及鳳凰(5706)等盤中股價亮燈漲停，搭配傳產權值股儒鴻(1476)、台塑(1301)及統一(1216)等走高，推升台股盤中指數大漲近250點，挺進16500點，截至11點20分為止，加權股價指數約16509.46點，大漲243.24點，成交量約1626.17億元；OTC指數為200.71點，上漲3.8點，成交量464.35億元。

今天盤中上市各類股以電線電纜類股表現較佳，上漲3.79%，其次是觀光類股及電子零組件類股，分別上漲3.09%及2.51%，表現較差者為百貨類股、電子通路類股及網通類股，其中百貨類股下跌0.31%，電子通路類股下跌0.29%，網通類股小漲0.35%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲4.12%，表現最差為光電類股、下跌0.23%。

就技術面來看，上周美股終結連8周大跌上演大反彈行情，台股也延續前一周反彈走勢，上周五加權股價指數以16266.22點作收，累計一周上漲121.37點，漲幅約0.75%，周線收紅K棒，也是連2紅，日均量為2195億元；OTC則因遭逢高檔獲利了結賣壓，櫃買收盤指數為196.91點，累計一周小跌0.75點，跌幅約0.38%，周線收黑K，日均量554.31億元；今天台股因上周五美股大漲收高，指數開高走高，站上16500點；上周台股指數在美股上漲激勵下反彈收復月線，今天指數持續走高，伴隨日指標轉揚，多方氣勢回溫，有望挑戰4月25日帶量黑K約16600點反壓 ，惟在上檔反壓不輕下，多方量能宜放大，才能有續攻機會。

分析師表示，俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化。美國聯準會(Fed)5/25日公布的5月3到4日會議紀錄顯示，多數與會官員支持6、7月再分別升息2碼(50個基點)，延續5月的升息幅度，以便為今年下半年預留政策調整的彈性空間，加上台股收復月線，短多氣勢回溫。

操作上，聚焦題材升溫、技術線型正向及具法人籌碼優勢股，逢彈避開反彈乏力、線型走空及法人調節股，選股方向包括：電動車等產業趨勢展望偏正向類股、具業績/題材股如晶圓代工、半導體設備/材料、風力發電及高殖利率概念股為主。

帆宣(6196)2022年主要受惠晶圓代工廠擴產(包含大客戶南科、新竹、美國、南京等)，廠務工程和自動化供應系統業務將率先點火，營運成長可期，可逢低佈局。