美國通膨見頂和消費力仍然強韌的跡象，讓投資人在進入周末長假之前，對於聯準會能在不導致經濟陷入衰退的情況下收緊貨幣政策，越來越感到樂觀，受上周五美股大漲激勵，以及上海發布《加快經濟恢復和重振行動方案》帶動陸股上揚，周一香港股市開高走高，目前恆生指數漲逾2%，報21120.71點，收復50日線和21000點大關。國企股目前漲2.3%，報7247.08點。

美國通膨見頂的跡象，使聯準會的政策立場可能不像之前所預期的那樣強硬，甚至可能在秋季暫停緊縮政策，也為美股帶來提振。上周五道瓊指數上漲約576點，標普500指數漲約2.5%。軟體公司業績報喜，以及美國10年期公債殖利率下跌，帶動以科技股為主的那斯達克指數大漲逾3%。此外，費城半導體指數飆升逾4%。

恆生科技股指數目前漲2.67%，為4,298.70點，成分股普遍走高，嗶哩嗶哩漲8%，表現最佳，其次為美團和舜宇光學均漲6.5%。

美團即將在周四發布業績。

匯豐控股再度回購股份，股價上漲1.3%。

贛鋒鋰業下跌0.7%，因高盛指電動車電池原料的牛市或已結束。

上海昨日公布振興方案，中國餐飲股船內需股走強，青島啤酒、華潤啤酒均漲逾6%，李寧大漲9%，九毛九漲近7%，海底撈漲5%，呷哺呷哺漲4%。