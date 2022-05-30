6月3日是一年一度的端午節，是一年當中陽氣最旺、能量最強的日子，因此具有太陽化煞的功效，這天除了吃粽子祭拜屈原外，也是去瘟疫跟轉運的的好日子，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，當天起15天內包含雙子、巨蟹、雙魚、天秤四個星座將吉星高照，鴻運當頭。

■ 雙子座

端午節財運超旺，又有神佛相助，雙子座本身人緣就很好，端午節人氣相對有提升，事業運也不錯，收入有望增加，建議端午當天可以與朋友們多多相聚，會有如日中天之勢。

■ 巨蟹座

端午節人氣超旺，集美麗、溫柔、人見人愛於一身，受到眾人的喜愛，事業財富也會跟著三級跳，端午當天不妨與志同道合的朋友、兄弟姊妹在一起聚聚，有機會邊享樂邊賺錢。

■ 雙魚座

端午節多想好事，保持正能量，好運即會相伴，這段時間不妨多積極爭取自己的財富，並且多關懷家人給予溫暖，會感受到前所未有的溫馨，端午偏財運不錯，可以試試手氣。

■ 天秤座

事業財運超旺，建議天秤座這段時間不要太糾結，該積極進行的事就趕快做，絕對會有回報，千萬別讓自己的情緒阻擋了好運，這段時間會有許多貴人相助，所以盡快行動吧。

除了以上四個星座，邱彥龍老師建議所有人在端午節當天，把握開運除疫化煞的好時機，中午11時55分至12時05分之間的午時水收集起來後，可用寶特瓶裝起來，在未來一年內如果被陰煞煞到，都可以倒出來洗淨，有去邪化煞的功效。另外，邱彥龍老師也建議，如果今年運氣不佳的人，也可以選在以上時辰，趕快洗個熱水澡，讓自己的磁場能量增加，藉此轉運，且可增強抵抗力、去除瘟疫。