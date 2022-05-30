竊賊行竊後騎腳踏車離開。（翻攝畫面）

北市一名黃姓男子日前將黑色背包、筆電放在二二八公園座椅上，自己到公園內散步，10分鐘後返回原處，驚覺整個包包消失不見，立即到警局求助，員警在2小時內，迅速查獲1名穿著黑色衣服、騎腳踏車的男子涉有重嫌，循線在附近巷弄內，找到該名竊賊並起出贓物，訊後依法送辦。

警方獲報後，過濾二二八公園各出入口監視器，鎖定一名衣著類似男子，並發現腳踏車前方的購物籃，進入公園時空無一物，離開時多了黑色背包，與黃男遭竊的背包款式相符，員警刻刻鎖定穿著黑色T侐，五分的牛仔褲男子，隨即在南陽街巷弄中發現趙姓竊賊。

趙男坦承行竊，拿取皮夾內的現金花用，空皮夾和證件隨手往屋頂、水溝丟棄，避免身上還留有證件，萬一遭警方查獲更無從解釋，現遭員警識破，只好一一交代其他物品去向，並爬上屋頂取回皮夾等物。

員警費了一番工夫協助黃男找回證件，並依竊盜罪嫌將趙嫌送辦，黃男十分改謝警方作為，並稱2小時逮捕竊賊並找回他的物品，速度令人讚嘆不已。