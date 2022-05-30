白鼻心開心享用水果。（柯宗緯翻攝）

壽山動物園環頸雉特寫照。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園為紓緩飼養密度，近日將3隻繁殖力旺盛的二級保育類動物環頸雉及園內收容的1隻白鼻心，交由內埔農工照養，打造更寬敞舒適的新環境，動物們彷彿搬家到校上課，堪稱另類的「建教合作」；園內尚有10隻環頸椎和1隻白鼻心，民眾可在10月重新開園後尋找牠們的蹤跡。

壽山動物園指出，環頸雉在2014年從墾丁國家公園到壽山動物園，因環境適應能力良好，在保育員悉心照料下繁殖旺盛，園內個體數量共25隻，部分個體在去年12月到六福村借殖展，但現因雄性個體在繁殖期為追求異性頻繁打鬥造成受傷，為避免數量過多造成緊迫，因此著手尋找適合環頸雉的棲息空間。至於園內收養的白鼻心1997年來到園區，目前已是高齡個體。

壽山動物園表示，動物園長期與內埔農工合作，這次感謝校方協助營造更優質的棲息環境，不僅紓緩動物園飼養密度，也提供學生實作機會，增加照養動物的經驗，並透過該校野生動物保育科專業師資，帶領學生習得動物籠舍規畫及飼育管理等實務能力，共同為增進動物福祉攜手合作；環頸椎搬家後，好奇得不停探索新環境，白鼻心則開心享用喬遷水果賀禮。

環頸雉被列為二級保育類動物，以種子、根、漿果、嫩葉及昆蟲為食，雌雄個體羽色相異，日間喜歡在地面覓食，夜晚則飛到樹上棲息。繁殖期在春天，每窩約產10顆蛋，由母鳥抱卵，約23至26天孵化。

白鼻心俗稱果子狸，屬一般類野生動物，全身大致為黃灰褐色，自鼻樑延伸到額頭有一條明顯的白色帶紋為其特徵，眼下與耳下亦具白斑，後頸、四肢末端與尾巴後半部為黑色。夜行性，善於爬樹，雖屬食肉目動物，卻偏好食水果。