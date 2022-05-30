國民黨不少黨籍議員、參選人聲援藝人郭彥均，對於「很多孩子走了」自首稱是散布假消息，遭民進黨認為是政治選舉動作。國民黨台北市長參選人蔣萬安30日表示，看到這樣不幸的事情，特別是這麼小的孩子離世都感到不捨、難過、心痛，卻被政府指為假消息要嚴加查辦，這是什麼樣囂張、冷血的政府才說出來的話。

蔣萬安今拜會前台北市長郝龍斌請益市政議題後指出，面對每一位孩子因為染疫轉為重症甚至不幸離開人世，在染疫過程遭受的煎熬、飽受折磨，看到很多孩子在疫情當下，遭受到的痛苦，不管是孩子發燒超過40度，有的四肢發紫、意識不清，甚至不幸離開人世都感到非常心痛、難過，有父親撕心裂肺對外說希望來世在當自己的孩子。

他說，台灣每一位民眾都非常善良，看到這樣不幸的事情，特別是這麼小的孩子離世都感到不捨、難過、心痛，卻被政府指為假消息要嚴加查辦，這是什麼樣囂張、冷血的政府才說出來的話。

蔣萬安強調，民眾對這個事情心情是很沉重、心痛，10歲以下孩子染疫已超過12萬，重症死亡比例也達到10萬分之5，超過日本10萬分之0.5、韓國10萬分之0.8，這些都是讓台灣民眾非常憂慮、擔心，甚至身為父母都非常憂慮，希望政府正視這樣的狀況，當民眾看到有孩子不幸離開人世，表達不捨、難過、心痛的時候，為什麼政府要指為假消息，還要嚴加查辦，這根本是非常囂張、冷血，民眾無法接受，完全離民眾太遠，而且是站在民眾對立面。

郝龍斌也提到，大家要記住現在疫情不只是統計數字，對於每個罹病的家屬、每一個罹病小孩的父母，對家庭就是百分之百，不能只看統計數字，而是要怎麼解決民眾困惑、苦難，包括現在小孩不能打疫苗，怎麼盡快給予最快照顧與治療，這是政府應該做而沒有做好的事情。