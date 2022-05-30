來台發展已14年的日籍女星田中千繪，2008年受導演魏德聖之邀，演出電影《海角七號》女主角爆紅，在台灣擁有廣大粉絲，長期居住在台灣的她，經常透過社群跟眾人分享生活，近日她po文表示看了日本某個節目的介紹，才解開自己身體不舒服是因罹患了「天氣病」，並透露比起男性，女性更容易患此症，呼籲眾人若遇到身旁有這樣情況的人，請不吝給予包容與體諒。

田中千繪近日在臉書po文，詢問眾人：「有沒有人在下雨天或下雨天之前，身體感到不舒服？」，表示自己前陣子在日本某節目上看到介紹，這個病名叫做「天氣病(天氣痛)」，是在天氣不穩定時容易發作的病症，有頭痛、頭暈、噁心或心情不好等症狀。

田中千繪表示，自己也有這樣的問題，近日台灣下了連日大雨，她就感到不舒服，「又不能去外面跑步，心情多多少少受到影響」，吐露下雨天及陰天經常感到身體不適，「依照人的本能就會感覺得到，應該是受到低氣壓的影響」，但是看了節目才知道，原來醫學界已定義歸納這樣的病症叫做天氣病，被認定是生病的一種。

田中千繪表示，如今日本有些醫院有專門看天氣病的門診，節目中有位罹患此病的女學生受訪，說在天氣病被認定是一種疾病前，自己發病卻說不上來是什麼原因造成，導致同學們疏離她，如今知道了身體不適是生了什麼病後，她心安不少，也終於能跟同學們解釋不舒服的原因，生活得到了很大的改善。

田中千繪也特地查了這個「天氣病」，表示這個病較常發生在女性身上，尤其是有經期的女生，「因為氣溫或氣壓的不穩會影響到自律神經系統，而這個自律神經系統被需要女性荷爾蒙的調養，所以比較敏感的人才會容易受天氣病的影響」。

至於改善的方法，就是維持作息正常、常運動並且好好休息以釋放壓力，讓自律神經系統能妥善調整，而這些她都已經做到了，卻還是沒改善，該如何是好？田中千繪表示：「就要接受這樣有天氣病的，不完美的自己，給自己溫暖的擁抱，有時會比任何藥物更有效的」，也請眾人如果身旁有朋友、伴侶或家人罹患此病，請不要責怪他們，並建議自覺身心因此不適的人，還是去找醫生診斷比較好，「讓我們好好度過梅雨季吧！」。