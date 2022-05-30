立法院今天三讀通過《會計法99條之一》修正，國務機要費除罪化，朝野爆發衝突。國民黨立委江啟臣質疑，疫情高峰下民進黨全黨動員只為前總統陳水扁除罪，蔡總統可以赦免陳水扁，為什麼一定要修法？蔡主席帶領的民進黨是在挺貪腐嗎？蔡總統你挺貪腐嗎？

江啟臣表示，昨天死亡暴增145人，本次疫情累計死亡突破千人大關達到1203人，其中包含了10位兒童離世，父母的擔憂不能表達，在野的質疑被抹黑，家長的憂慮和不滿被政府指控是造謠，這就是我們自豪的民主嗎？政府的責任是澄清、是確保言論自由，不是打壓箝制人民的言論，難道這是民進黨對言論自由的新台灣模式？

江啟臣表示，本會期倒數第二天，民進黨全黨動員只為了陳水扁的貪腐修法除罪，請問蔡政府看到了國人在這次疫情衝擊下造成國人喪命、家庭破碎嗎？蔡總統可以赦免陳水扁，為什麼一定要修法？蔡主席你帶領的民進黨是在挺貪腐嗎？蔡總統你挺貪腐嗎？

江啟臣說，大家要看清要強力通過為貪腐除罪的民進黨立委，請看清楚用「多數暴力挺貪腐」的民進黨立委們，「不顧孩子，只挺貪腐。」