促轉會即將解散，代理主委葉虹靈提交任務總結報告，建議移除中正紀念堂大廳的蔣介石銅像。東華大學教授施正鋒今天反問，當年中共一天到晚叫囂「血洗台灣」，先後有兩次台灣海峽危機，特別是八二三砲戰。換做是其他人掌舵，會有怎麼樣的作法？他提醒政府「莫忘轉型正義的初衷是為了社會和解」。

對於中正紀念堂的轉型，國民黨台北市長參選人蔣萬安日前表示，中正紀念堂是「所有民眾」的共同記憶、也是歷史的一部分，應該是在現有的基礎下共同討論加入其他元素，質疑「目前疫情嚴峻，難道這是政府的優先？」

施正鋒認為，中正紀念堂的處理，朝野政黨、省籍族群之間的看法即使不是南轅北轍，至少具有相當程度的敏感性。這牽涉到蔣介石在台灣的歷史定位，及後人的自處。不說蔣介石在國共鬥爭落敗的功過，也就是不以成敗論英雄，一般對於他的撻伐在二二八事件的角色、及白色恐怖的責任。

不過，對於二二八事件的背景，他說，除了行政長官陳儀難辭其咎，國民黨政府內部派系鬥爭（軍統vs.中統）是關鍵，還有中共潛伏份子伺機興風作浪。更重要的是「台灣同胞」經歷半世紀日本殖民統治，對於祖國的高度期待因為相對剝奪感而極度沮喪，終於以軍事鎮壓收場。但「中國內戰延燒與官民感情隔閡交錯，蔣介石果真是罪魁禍首？」

他說明當年的歷史，中華民國政府遷台，先是代理總統李宗仁落跑美國，接著進入號稱人類史上最長的戒嚴時期；一開頭老美雙手一攤，風雨飄搖，蔣介石恢復視事，政局直到韓戰爆發才稍微穩住陣腳。此後，老毛子一天到晚叫囂「血洗台灣」，果真先後有兩次台灣海峽危機，特別是八二三砲戰。

回顧那段驚濤駭浪的集體記憶，他說，威權統治製造不少侵犯人權的悲劇，難免有刑求逼供、羅織入罪、甚至公報私仇等令人悲憤的事，「然而，換做是其他人掌舵，會有怎麼樣的作法？」

施正鋒指出，當年，國民政府為了安置避秦的百萬軍民，軍公教是變動現有社會結構最少的方式，原本期待取代日本人的本省菁英，因為社會流動受阻而高度失望。不管實踐孫中山《三民主義》理念、或擔心共產黨顛覆，土地改革嚴重打擊本土仕紳階層，然而，農地並未轉手外省族群。

對於戰前出生的台灣人來說，欠栽培或許是一輩子的痛，但他認為，戰後嬰兒潮世代則難說遭受差別待遇，否則，三級貧戶之子陳水扁，哪有可能一路由台南一中念到台灣大學、甚至選上總統？

施正鋒表示，蔣萬安選上立委是否庇蔭於蔣介石父子，應該要問台北市中山、及北松山的選民。坦誠而言，他的問政風格算是溫文儒雅，有時候未免又過於溫良恭儉讓，儘管還有點羞澀，看來也嘗試跨出藍營舒適圈。他只提及蔣介石後期對於台灣建設的貢獻，算是委婉的功過相抵論。

至於國家定位，他說，蔣萬安又不是要選總統，台北市長必須應付的是「兩岸論壇」，蔣提出共軍不擾台、對台灣釋出善意、及雙方地位對等三原則，中規中矩，就看台北市民是否買單。「總之，轉型正義的目的是和解，讓台北市民解答吧！」