普雷威手遊新作《希望M》在5月26日上市首日創下雙平台下載排行第一名。

普雷威股份有限公司 (董事長 金學俊)與PLAYWITH GAMES共同開發的新作MMORPG手遊《希望M》26日於台、港、澳等華人地區正式上市，並創下當日APP商店免費下載排行第1及營收排行第11的紀錄，玩家可於Google Play、App Store下載《希望M》遊玩，而第一天開服的情況，也受到許多玩家的關注。

《希望M》作為PLAYWITH GAMES原作《希望Online》的手機版，不僅繼承原作正統，並且重新詮釋而成，也是在中華地區非常收歡迎的遊戲。遊戲特徵是使用3D卡通渲染風格的搞笑動作、連續技系統，還有支援情侶配對的Seal Talk等多樣的系統元素。

普雷威為了紀念《希望Ｍ》成功在台灣上市，並榮獲雙平台下載第一，將贈送超值虛寶給所有遊戲內的玩家，不僅如此，遊戲內也舉辦了衝等活動，只要在遊戲上市一個月內達成等級60級，就從中抽獎送出精品包、手錶、Gogoro等受到MZ世代喜愛的贈品。

普雷威事業部長表示：「感謝台、港、澳地區當地玩家的熱烈支持，為了使玩家們能更愉悅地遊玩，在擴大伺服器以外，改善遊戲的同時，也正在準備更多有趣的系統內容及活動，請大家拭目以待。」

《希望M》已於台灣、香港、澳門三區的雙平台上架，如有疑問或是想第一時間得知相關遊戲資訊請至官方粉絲團或是《希望M》官方論壇查詢。