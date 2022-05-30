長榮集團經營權之爭持續延燒，備受注目的長榮海運減資6成案登場對決，即便弟弟派在今日股東會前最後一刻，以長榮國際的立場呼籲股東投下反對票，不過在大股東及多數小股東力挺下，仍以贊成比率79.63％的多數決，讓減資案順利過關。

長榮海運重申，減資後並無辦理募資或無償配發新股之計畫。

全球運價飆漲，長榮海運連續2年獲利衝高，2021年稅後純益2390億元，累積保留盈餘達2593億元，營運資金則上升至1740億元，負債比率亦大幅下降至41.52％，考量整體財務結構強健，帳上現金水位充裕，所以在股東會提出現金減資案。

長榮海運總經理謝惠全對此解釋，「用1塊錢就可做到的生意，就不用花2塊錢去做」，加上負債比率降低，所以減資把錢退還股東，藉此調整資本結構及提升股東權益報酬率。減資後的長榮海運股本將降為211.64億元。

面對小股東提問，長榮海運表示，在積極償還銀行貸款後，包括定存在內的現金部位仍超過2千億元，得以支應減資案所需資金。且因法令規定分析，未來一年現金流動約2639億元，仍有充裕資金因應投資計畫，不影響未來營運及投資計畫。