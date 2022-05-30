國民黨台北市長參選人蔣萬安日前提出主張中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等才辦雙城論壇。前台北市長郝龍斌30日表示，大陸最大善意就是了解台灣民眾聲音、台北市民最期盼的事情，共機擾台不是善意的行為。

蔣萬安今拜會郝龍斌請益市政議題，郝對於蔣日前提出舉辦雙城論壇的3大主張表示，雙城論壇當初是他積極推動促成，在過程中很強烈感受到可增進雙方了解、減少雙方誤會，相信雙城論壇在既有基礎上持續辦下去，他也相信持續接辦過程，大陸最大善意就是了解台灣民眾聲音、台北市民最期盼的事情，共機擾台不是善意的行為。

郝龍斌指出，雙城論壇辦了這麼多年都是在增進了解、減少誤解，雙方都充份展現善意，善意表現是大陸應該要思考的事。

蔣萬安也說，雙城論壇是目前兩岸間僅存的觀光、交流平台，接觸很多市民和團體都認為雙城間要有實質交流，在善意狀況下要繼續舉辦，同時在既有基礎上希望繼續辦理。