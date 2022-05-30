基隆市為滿5歲至17歲兒童及青少年族群，集中接種BNT疫苗。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市為滿5歲至17歲兒童及青少年族群，集中接種BNT疫苗。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市即日起於校園，為滿5歲至17歲兒童及青少年族群，集中接種BNT疫苗，首站在武崙國小及市立安樂高中展開，2校共計施打1095人。市長林右昌上午前往視察，感謝校方及醫護人員。

林右昌表示，基隆所有學童將在6月10日前完成施打BNT疫苗。他提及，在學校接種的好處是空間比較大，小朋友只要坐在位子上，等醫護人員來施打，加上使用的針頭較細，絕大多數的學童不會感到害怕。

林右昌說，市府原本擔心，昨日在火車站南站廣場的集中施打站，會有很多民眾搶打，結果仍剩餘將近50劑，如今再加上10家特約醫療院所可以預約施打，疫苗數量絕對足夠，請家長們不用擔心。

教育處指出，針對高中以下學生BNT第三（追加）劑及國小BNT第一劑，已做好疫苗施打時間規劃，將會按照期程提供學生疫苗施打服務，提醒還沒施打的學校，務必提醒學生及家長接種當天要攜帶健保卡，並注意睡眠充足、不要空腹接種，接種後要休息30分鐘觀察身體狀況，並避免進行劇烈活動。

教育處表示，今日感謝醫療院所耐心的服務，也提醒接種學生回家後應留意身體反應，若出現輕微疼痛、紅腫等症狀，可能是接種疫苗後的反應，大約1至2天就可以自行痊癒，若有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷參考。

教育處長杜國正說，目前基隆進行學生校園集中接種疫苗，另衛生局也安排有10間兒童BNT合約醫療院所開放預約時段，為滿5歲學齡前小朋友施打，請家長安心與放心。另國小將於6月10日前完成小學生疫苗施打，儘早為孩子完成施打，提升防護力。