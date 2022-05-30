配合《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》延長，安心即時上工計畫將延長至明年6月底，台南市政府已有58個單位提出2100職缺需求，並陸續增加中。市府勞工局表示，待勞動部安心即時上工計畫延長正式公告後，會立即向勞動力發展署雲嘉南分署提出申請。

新冠肺炎疫情爆發後，許多人失業或被迫放無薪假，政府2020年4月13日推動「安心即時上工計畫」，協助失業勞工參與公部門公益計時工作，降低經濟生活困難，每人每月最高工作80小時，月薪最高1萬3440元，人最長可做滿960小時。

立法院27日三讀通過，將《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及其特別預算施行期間，期限延長1年至明年6月底。勞動部推出的充電再出發、安心就業、安心即時上工等計畫，也同步延長至明年6月底。

市府勞工局長王鑫基表示，台南迄今累計逾6300人上工，目前約1700人因為時數未滿960小時仍在職中，配合紓困特別條例安心即時上工計畫將延長1年至明年6月底後，預計也有約1400人可繼續延用至做滿960小時為止。

市府勞工局就業促進科指出，市府各單位盤點人力需求，目前有58個單位提出逾2100職缺，工作內容包含環境整理清潔、文書處理等工作，以及有關防疫的，如研考會提出1999話務中心及生活關懷辦公室的話務人員職缺；另外工作地點不僅室內，部分在室外，像是傳統市場或觀光風景園區，都防疫相關的人力需求。