中央疫情指揮中心研擬由商務旅客先行，自6月起逐步鬆綁邊境管制措施，雖然確切時程及措施尚未拍板宣布，但旅遊股今（30）日在解封題材激勵下積極反映，帶動觀光類股指數開高走揚3.42％至96.04點，領漲盤面類股、回升至1個月高點。

其中，觀光族群中以旅遊股最為強勢，雄獅(2731)、鳳凰(5706)、山富(2743)、五福(2745)、易飛網(2734)同步亮燈攻頂，僅燦星旅(2719)上漲1.62％後翻黑小跌0.32％。其中，五福攻上43.6元的上櫃新高，雄獅、鳳凰、易飛網回升至近1月高點，雄獅回升至1個半月高點。

飯店及餐飲股同步轉強，興櫃交易的乾杯(1269)下探100元的近1年低點後反彈，勁揚8.82％至111元，飯店股富野(2736)震盪後強攻漲停價19.85元，創近10月高點，晶華(2707)勁揚5.47％至173.5元，12日同步下探百元關卡之稱的王品(2727)強彈4.98％至116元。

指揮中心指揮官陳時中29日表示，目前境外染疫率約為6％，與國內染疫率差不多，防疫目標已從阻絕於境外轉為守住國內醫療量能。由於世界各國都在開放，商務客若進不來，台灣就可能失去訂單，因此對經濟相關影響大的勢必先開放。

陳時中指出，商務客邊境措施鬆綁已與經濟部研討，很快會宣布相關措施。至於旅遊方面何時鬆綁，就得考慮醫療量能問題，接下來會與交通部觀光局、外交部等單位討論研議，基本上要等到病房等醫療量能足夠，不需要再降載時才能鬆綁。

觀光業者對於邊境解封多樂觀看待，但也同步指出，近期疫情升溫導致內需再度明顯降溫才是燃眉之急，並認為政府規畫提供55億元預算，自9月起協助「振興」觀光產業「緩不濟急」，指出「紓困」解決財務壓力才是短期最迫切所需。

雲朗觀光集團旗下雲品董事長盛治仁便指出，政府預算有限，因此資源配置更顯重要，現在對觀光產業就是最大衝擊時期，傳統而言4、5月本來就很辛苦、甚至6月也是淡季，若現在就有紓困計畫，將是很好的及時雨。