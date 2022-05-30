清華機器人團隊出戰歐洲機器人大賽前夕，與指導教授陳榮順教授（中）在清華大草坪合影。（清華大學提供／王惠慧新竹傳真）

由清華大學學生組成的機器人團隊（DIT Robotics）赴法國西部城市拉羅什參加今年歐洲機器人大賽（Eurobot），於台灣時間29日凌晨披國旗、校旗上場，首戰碰上突尼西亞隊取勝，可惜在對戰奧地利及法國隊兩戰未能保持勝績，最終仍在150個國際隊伍中奪得第4名，刷新隊史最佳紀錄。

歐洲機器人大賽因疫情停辦兩年，今年歐洲機器人大賽的比賽主題為「考古」，由每隊派出兩組全自動化機器人，在100秒的競賽時間內，避開敵方機器人，辨識出紅、藍、綠等六角樣本，再帶回基地排列在展示櫃上，並將假雕像更換為真雕像。

清華大學機器人團隊在第1輪的5場資格賽中，以全球積分排名第4取得先機，進入第2輪的八強決賽。決賽時間台灣時間29日凌晨，清大動機系大三生鄭兆瑋及大二生陳靜披國旗與校旗上場，首戰碰上突尼西亞隊取勝，可惜在對戰奧地利及法國隊兩戰未能保持勝績，但仍奪下第4名，刷新2019年全球第5名的隊史紀錄。

清華機器人團隊隊長鄭兆瑋表示，此次獲勝關鍵在於「穩定發揮」，清華機器人能做到以各種角度移動並同步旋轉機體，令其他機器人只能單方前進後退後再旋轉的團隊刮目相看，他也說，過去兩年來儘管無法出國比賽，仍不斷研發更新系統，從去年10月開始，幾乎天天熬夜測試及排除故障，常常天亮才走出工作室去上課。

此次清華機器人團隊共派出12名隊員應戰，包括動機系學生李威杉、陳昱棻、戴雍、陳彥廷、陳靜、彭震祐、陳嘉旻、鄭兆瑋、劉皓宇、盧冠綸、蕭景文，及科管院學士班學生趙喬萱等人，團隊指導教授陳榮順因教學無法帶團出賽，但仍與隊員保持聯繫，叮嚀注意事項，昨凌晨也在線上觀看實況轉播，為學生們們加油打氣，​看到螢幕上來自新竹的清華隊過關斬將，也深感為榮。