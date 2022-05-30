台中港酒店打造全新兒童遊戲室，開幕期間6月1-3日入場只要銅板價60元。（台中港酒店提供）

台中港酒店打造全新兒童遊戲室，開幕期間6月1-3日入場只要銅板價60元。（台中港酒店提供）

為迎接暑假國旅旺季，鄰近台中三井OUTLET親子友善飯店-台中港酒店打造全新兒童遊戲室，結合在地風情打造船身造型球池，遊戲室牆面上融入週邊景點，隱藏的「海鷗」讓小朋友直呼好像在海上開船，開幕期間6月1-3日入場只要銅板價60元，還加贈爆米花，歡迎大人小孩一起同歡。

為迎接暑假國旅旺季，台中港酒店搶攻親子市場打造全新兒童遊戲室，不只有小朋友愛不釋手的親子主題房，還有專屬兒童遊戲區、SWITCH遊樂間等，也將不定期舉辦寓教於樂的晚安故事時間，吸引家長帶孩子作伙來放電。

台中港酒店指出，全新親子遊樂空間-「FUN世界」以全新樣貌與大家見面，遊戲室結合在地風情打造船身造型球池，遊戲室牆面上融入週邊景點，不只能夠拍照打卡還可以盡情玩樂，眼尖的小朋友們還可發現遊戲室中隱藏許多台中港酒店新寵兒「海鷗」，可愛吸睛的場景，讓小朋友直呼好像在海上開船，徜徉在巨大的藍色泡泡中絕美夢幻造型球池，有如沉浸在童話般的世界裡。

台中港酒店表示， 5樓FUN RUSH則擁有超吸睛的各式造型電動車，讓小朋友們欣喜若狂外，還有多種DIY體驗課程可以參加，凡於6月1-3日期間，不分大人小孩入場只要60元銅板價(兒童票原價150元)，活動期間還另加碼贈經典爆米花，歡迎民眾一同享受夏日親子度假時光。