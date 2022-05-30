日本女星篠原友惠過去憑著奇特的穿搭造型與搞笑的偶像形象走紅，因而獲得「搞怪女教主」的封號，但自從她在2001年訪台時，因酒醉大鬧飯店後人氣便一落千丈，消失在螢光幕前10年左右。直到近日她的近況才再度曝光，引起眾人熱烈討論。

篠原友惠過去曾以搞怪又活潑的風格活躍日本歌壇及綜藝節目，在台灣甚至掀起了追風熱潮，因此曾在2001年3月受邀來台演唱，不料她來台灣時竟在當年的3月5日於清晨喝醉酒，跑去敲打逃生梯的窗戶並猛按火災警報器，因此驚動大批警力到場關切，篠原友惠也因大鬧飯店而被送往醫院，隨後取消所有工作行程緊急返回日本，跟著網路上便傳出她大鬧台灣飯店的眾多謠言，雖然篠原友惠曾出面一一否認，仍使人氣暴跌，許多廣告、代言及工作邀約也紛紛被取消，事業瞬間跌入谷底。

不僅如此，當時篠原友惠也曾和歌舞伎演員中村獅童傳出交往並半同居，且對於感情相當專情，沒想到2年後就遭男方劈腿，隨後就與竹內結子結婚，讓篠原友惠感情、事業雙雙遭到重挫逐漸淡出演藝圈，開始接觸她私下相當有興趣的服裝設計，並被舉薦成為松任谷由實的舞台服裝設計，竟意外獲得好評，之後還為傑尼斯天團「ARASHI」做服裝造型，逐漸在設計服裝界打開一片天。

另外，篠原友惠還在2019年與小歲的廣告才子池澤樹結婚，並共同創立工作室「STUDEO」，近日她更受邀參加由「日本製革商協會」發起的設計活動，使用鹿皮來設計和服，竟意外奪下國際知名廣告獎「紐約ADC大獎」的銀立方獎和銅立方獎，成功躍升國際級設計師，令不少人相當驚艷。

而根據日本媒體《週刊文春》的報導，篠原友惠私底下雖還會以藝人的身分接下旁白的配音工作，但卻沒回演藝圈的打算，如今她在比賽中獲得大獎，未來也將以設計師的身分在設計界發光發熱。

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