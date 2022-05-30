港星李健仁在周星馳多部電影反串女角，以濃妝艷抹、手指掏鼻的角色「如花」打開知名度，不過，他在2019年傳出中風，導致右半身癱瘓、失語，雖然曾發文報平安，但李健仁仍消失在螢光幕前，專心接受治療，同時也靠著驚人意志、努力復健，並在近期客串電影復出。

李健仁和周星馳是中學好友，曾效力香港本地足球隊的他，在周星馳電影以醜婦「如花」的誇張挖鼻動作成為經典，近年把演藝事業轉往大陸發展，不過，李健仁在2019年突然頭痛、暈倒，送醫後證實是中風，經過急救後總算救回一命，不過仍造成李健仁右半身癱瘓、失語。

李健仁事後則回香港休養，在妻子和家人細心照顧下，身體狀況已逐漸康復，而他中風消息傳開後，也在微博報平安：「我會繼續努力，盡快回到幕前跟大家見面！」李健仁展現正能量、堅強對抗病魔。

這3年來，李健仁靠著驚人意志、努力復健，也傳出他在近期復出的好消息，並客串電影《水著女王》，他在戲中穿上白紗、大秀最拿手的反串，穿上婚紗的李健仁嬌羞地勾著男星姜文杰，而姜文杰也提到，李健仁動作、談吐靈活，甚至一開機就戲癮上身，大讚李健仁依舊專業。