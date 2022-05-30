爭訟15年的國務機要費案，台灣高等法院更二審7月15日將宣判，但立法院已通過《會計法99-1條》修法，將國務機要費除罪化，未來經總統蔡英文公布實施，除了停審中的扁外，扁妻吳淑珍及前總統府副祕書長馬永成、前總統辦公室主任林德訓都可望獲免訴判決。

司法院表示，尊重立法院職權，相關案件之後續審理，將由繫屬法院依法處理，司法院基於維護審判獨立，不便表示意見。

台灣高等法院指出，媒體報導國務機要費之規定業經立法院三讀修正除罪化，因尚不知法律修正內容，待修正之法律經總統公布生效後，合議庭會審酌相關事實與法律之適用，並依法審理。

陳水扁及馬永成等人，屢次主張國務機要費具特別費性質，應適用《會計法》作成免訴判決，但2012年最高法院判決認為，依會計法的文義及意旨，明確排除國務機要費適用，審判機關不能擴張解釋，不採扁等人的主張；不過立法院修法後，國務機要費官司將落幕。

高院更二審審理中的國務機要費案分2部分，其一是吳淑珍及其友 人蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶，被訴在南港展覽館案涉嫌洗錢 ；扁珍夫婦、前出納陳鎮慧、蔡與郭被訴國務機要費案洗錢，及陳致中夫妻提供帳戶給珍涉犯洗錢罪。

另一部分則是扁珍等人被訴，當年的「機密費」除公用，還有餘額供陳水扁家人私人開銷，公用的私用後剩餘款較多時，吳淑珍還指示拿去玉 山官邸，「機密費」充裕的情況下，扁珍還蒐集他人發票來報領「非機密費」。