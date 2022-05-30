擁有敏感性牙齒的人，不但吃冰、吃熱容易牙酸，就連洗牙時都會感到一陣酸痛，對此牙醫師曹皓崴指出，這是因為保護牙齒的「琺瑯質」和「象牙質」損壞了，才會導致牙齒敏感，建議平時刷牙不要太用力，可以先以相同的力道在手背上刷一下，若是會痛就代表太大力了。

牙醫師曹皓崴在臉書粉專介紹，琺瑯質會因為刷牙過度用力、常吃酸性食物、壓力大磨牙等因素磨損，如果發現自己喝冰水會痛，甚至會敏感到頭痛時，就要儘速到牙科就診，千萬別挑戰自己的忍痛極限。

但有些人喝冰的不會敏感，反而喝熱的才感覺到酸痛，對此曹皓崴解釋，牙齒的牙本質包含許多牙小管，這些小管裡又分布許多牙神經，其中對冷敏感的神經在外、對熱敏感的神經在內，若是牙齒會對熱敏感，代表對冷敏感的神經已經撐不住了，刺激物會直接碰到神經中間，因此也要儘快找牙醫師治療。

除此之外，曹皓崴也分享3個自救的妙招：

●減緩刷牙力道，避免繼續造成琺瑯質損壞。

●用抗敏感牙膏敷在牙齦和牙齒交界區，大約30秒到1分鐘，外露的牙本質與小管可得到舒緩，這時再輕輕刷牙，漱口吐掉，通常14到21天會有效果。

●暫時杜絕冰品刺激，敏感性牙痛時喝點溫熱水，溫度上升可以暫時壓制神經疼痛。