長榮（2603）去年海賺，EPS高達45.57元，去年底豪氣發放40個月年終獎金後，今年長榮將再發放員工紅利約56.65萬元。

長榮每年提撥淨利的千分之五做為員工酬勞，去年長榮員工酬勞總計13.03億元，較前一年1.31億元成長逼近九倍，以2,300位員工估算，平均每位員工可拿到一筆約56.65萬的紅利，預計股東會後發放。不過，因員工的薪資資結構不同，入帳金額的非平均值。

新冠肺炎疫情2020年疫情爆發，貨櫃航運沉浸在百年難得一見的大行情，主因疫情影響，櫃航運及國際物流供應鏈面臨塞港、缺工、缺櫃等艱鉅挑戰，供給受創，另一方面需求則隨著歐美經濟逐漸解封，企業採購與民眾消費支出增加，回補庫存的需求帶動貨量成長。在供需嚴重失衡下，各航線的運價持續攀，激勵全球貨櫃航運業者「海賺」。

長榮去年合併營收年增1.36倍，獲利卻成長8.8倍，運價居高不下，享有高額的毛利率。

長榮去（2021）年合併營收為4,894.07億元，年增136.34％，毛利率達61.69％，歸屬母公司稅後盈餘為2,390.15億元，年增880.98％，每股盈餘（EPS）45.57元，每股淨值躍升至61.76元，各項財務指標皆創下歷年新高。

貨櫃航運市場在今（2022）年第一季受到俄烏戰爭、上海封城及升息影響，導致短期成長動能降溫，即期運價雖暫時回檔，但仍然超過去年同期水準。此外，多數貨主為了確保艙位，願意以較高運價簽訂新約，今年許多歐美航線的合約運價已較去年大幅增加，整體平均運價維持高檔。