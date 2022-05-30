飛達旅遊開辦「行程視訊健檢」。（飛達旅遊提供）

飛達旅遊開辦「行程視訊健檢」。（飛達旅遊提供）

飛達旅遊開辦「行程視訊健檢」。（飛達旅遊提供）

國內疫情進入高原期，趨勢走向與病毒共存，雖然入境台灣的隔離尚未取消，但已有 越來越多民眾開始規劃暑期的歐洲自助行程。然而，許多民眾並不知道疫情後的旅行 規劃有許多不同以往的「眉角」要注意，一不留神就可能買下無法成行的機票，甚至 到了機場才發現不符合登機資格。

常被誤認為「歐洲自助旅行諮詢中心」的 GoByTrain 飛達旅遊表示「關鍵是轉機機票 一定要一本票開立，不能因為國外出發的票比較便宜就衝動下訂。」飛達旅遊副總經理徐珮怡分享，過往許多旅遊達人分享如何購買自香港出發飛往歐洲的促銷機票，然後再額外自己單買台北香港來回機票，但這樣的買法現在可能因小失大，因為機票沒 有「一本票開立」，可能行李無法直掛最終目的地，並且抵達香港之後會被視為「入 境」而非「轉機」，乘客因而被迫要在香港隔離。

旅客在返台前還要特別留意在海外如何進行 PCR 預約，並密切關注航空公司與轉機國 家 ／ 地區的疫苗與新冠肺炎相關規範是否有異動，購票後才發生的政策變化，會牽動 著航班的日期更改、時間變動，因而也要留意退票相關的規定。

飛達集團除了身為歐洲火車台灣總代理，也是許多國際五星航空的台灣總代理，平時 便密切關注入境國家、搭乘的航空，和轉機城市 COVID-19 最新規定，團隊成員對於 歐洲、海外旅行的注意事項都有最即時的掌握。

為了讓旅客在購票前更安心，GoByTrain 飛達旅遊開辦了預約制的「行程視訊健檢」， 依據旅客需求提供機票、歐洲火車票、登山券、歐洲在地導覽、旅館挑選等建議，並 為旅客順行程、依據歐洲自助旅行的專業知識，提供路線規劃上的實用建議，也在 @GoByTrain 的 Facebook、Instagram 等社群平台上提供「出國準備清單」供大家使用。

疫情後的旅行可能需要準備更高的旅費，等到台灣入境隔離政策鬆綁後，也可預期一 波旅遊大爆發，勢必也將推漲旅遊產品價格。國際旅遊推薦搜尋引擎 Hopper 的 2022 年夏季旅行指南中指出，由於國際旅行需求增加、航班減少和航空燃油價格攀升，促使機票價格上漲，而根據《華盛頓郵報》報導，飯店價格與 2021 年 3 月相比更上漲 了 40％。 英國、瑞士火車票價調降的促銷活動，適合讓想要出國放鬆的消費者搶先購，也享受優惠。