新北市交通局在緊鄰猴硐火車站的猴硐貓村，設置3面「常有貓出沒，請減速慢行」的交通警示標誌，但近日巡查時發現鋁板製的交通警示標誌，竟都不翼而飛疑被竊，市府除報警處理，也特別於30日「國際抱貓日」前夕，請廠商趕製3面「當心貓咪」的警示標誌，重新設置在猴硐火車站周遭。

交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，緊鄰猴硐火車站的猴硐貓村，近年來因貓咪逐漸轉型發展觀光，而因唯一聯外通道猴硐火車站陸橋破舊鏽蝕，新北市府於2013年改建為造型獨特、全國第一座人貓共用的「貓橋」，交通局也配合設置「常有貓出沒，請減速慢行」的交通警示標誌，提醒用路人注意貓咪的安全。

但交通局日前巡查發現「常有貓出沒，請減速慢行」的交通警示標誌竟都不見了，因近期鋁價格飆漲，承包商懷疑遭竊，市府已報案處理；林昭賢指出，由於假日仍有許多遊客湧入猴硐，為防止貓咪遭遇路殺意外，因此特別請廠商趕製3面「當心貓咪」的警示標誌，重新設置在猴硐火車站周遭。

交通局表示，舊式靜態型警示標誌不夠生動、明顯，容易被駕駛人忽略，這次延用動態型標誌，即貓咪向下跳的圖案，來提醒用路人減速慢行，注意貓咪的安全。