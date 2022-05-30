車用產品佈局發酵，二極體廠德微(3675)預估，今年車用產品占比可望達10%，明年上看15%，今年可望賺進一個資本額，2022年到2024年業績將逐年成長，德微今天盤中股價強勢大漲，一度站上350元關卡，為4月7日以來高點。

相較於多數電子股受過去一個多月來台股重挫拖累，股價大幅修正，德微因每個月營收緩步創高，今年每股盈餘可望上看10元，加上籌碼相對安定，股價及本益比一直維持高檔，成為電子類股中少見股價未修正還走高的個股。

就基本面來看，德微於去年完成兩廠(台北深坑廠與桃園蘆竹廠)整併工程，生產效率與效能穩定提升，預期今年上半公司合併營收較去年同期成長13.5%~14.5%，毛利率預計為36.2%~37%(較去年同期31.5%成長)、營業利益率為18.5%~19.5%(較去年同期14.79%成長)與淨利率為21.5%~22.5%(較去年同期13.4%成長)。

德微第1季稅後盈餘為1.08億元，年成長1.4倍，每股盈餘為2.44元，累計前4月合併營收為7.16億元，年成長15.72%，為歷年同期新高。

儘管大陸封城停工對電子產業供應鏈造成不小衝擊，且全球通膨壓力沈重，不過德微因聚焦在車用及工控，車用在手訂單已排到年底，產線交貨亦蠻順暢，整年來看營運相對樂觀。

在生產方面，德微今年車用電子將增加30%全自動化封裝生產線，並全面將4吋晶片轉換成5吋晶片，敦南車用電子封裝產線轉入德微後，預計今年第3季正式量產，今年MosFET及ESD產品的交貨量及自有Tier1的車用訂單與交貨量將大幅提升。