中華航空今 (30) 日於桃園市橫山書法藝術公園舉辦「森愛桃園、華航種起來」ESG植樹活動，董事長謝世謙、總經理高星潢及華航員工們一同在五月天種下希望的樹苗，以行動展現對這片寶島土地的關懷，齊心打造綠色永續環境，持續朝向 2050 年「淨零碳排放」目標邁進。

華航董事長謝世謙表示，華航為國內首家運輸業宣示2050年淨零碳排放目標及減碳路徑，並引領台灣航空業推動永續航空燃油添加試行作業，機隊節油績效名列全球績優，也首創近百項環保、減碳作為的永續示範航班，積極將環境、社會、公司治理 ESG 策略內化成企業 DNA，在在為低碳生活盡一份心力。華航期盼透過此次植樹活動及未來的悉心照顧，讓每棵幼苗都能長大成蔭，善盡對資源與環境生態保護的責任與義務，實踐永續作為。

華航響應桃園市生態城市造林計畫，認養文化地標「橫山書法藝術公園」可補植區域，沿著公園水岸、面積約兩個足球場大的環境種植上百株樹苗，選定台灣肖楠、樟樹、茄苳樹等具代表性的本土原生植物，且為高碳吸附能力的樹種，由桃園市政府與華航代表一起動手，完成開挖植穴、種植、覆土、澆灌等步驟。

華航也是桃園市造林計畫中第一家自願延長養護年期的企業，主動由一年展延為五年，營造城市綠環境，養護期間預計可達1100公斤碳吸附量。每棵樹苗都會別上桃園市政府「樹的身分證」樹牌，並登錄於樹木普查資料庫，提供民眾環境教育功能，在公園遊憩時，可以透過手機掃描樹牌上的 QR 碼瀏覽樹木資訊及特色介紹，更親近大自然。

桃園市政府秘書長黃治峯表示，桃園全方位推動永續發展，透過植樹造林改善市容景觀，為行人提供舒適休憩空間，並提升都市生態指標，樹木成長成蔭，未來長成老樹時轉變為文化資產；除了感謝華航支持，也希望藉由今日拋磚引玉的行動，鼓勵其他企業加入，為地球減碳共盡責任。