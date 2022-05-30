針對立法院三讀通過國務機要費除罪化，前總統陳水扁今天感慨表示，讓他入獄的兩個案子，蓬萊島案平反等了38年；國務機要費案除罪等了16年。

1979年《蓬萊島雜誌》創辦人黃信介因美麗島事件入獄，陳水扁擔任黃信介的辯護律師，之後陳水扁當選台北市議員，1984年另一位創辦人黃信介的弟弟黃天福找上陳水扁擔任《蓬萊島雜誌》社長，因刊出的一篇文章中談到，時任總統蔣經國的英文祕書馮滬祥的論文「以翻譯代替著作」，被馮滬祥狀告誹謗。

1985年1月，雜誌社發行人黃天福，社長陳水扁及總編輯李逸洋初審被判1年有期徒刑，並賠款200萬元新台幣。之後改判8個月徒刑，3人入獄服刑。民進黨也在陳水扁等人服刑期間成立，促轉會日前公布新一波平反名單，撤銷14件不法案件，其中就包括蓬萊島雜誌案。

此案也被陳水扁支持者解讀為文字獄政治迫害事件，拿來和2008年陳水扁涉嫌貪瀆入獄作對比，對於自己當年涉及的案件，先後被平反或修法除罪化，陳水扁今天針對本報記者的詢問，低調表示，蓬萊島案平反等了38年，國務機要費案除罪16年。