西柏(3541)今年前4月合併營收為6.7億元，年增34.47%，西柏科技推出專為高效能會議與教育空間打造，以重視會議互動、提高協作效率為第一優先的Hyshare Pro無線投影系統，有助於提升會議及工作整體效率。

隨著高度數位化的加速轉換，混和工作與遠距教學等創新模式興起，遠端工作與教學型態已融入現今生活常態；如何簡化設備架設的困難、縮短等待時間，增進多人與會同步簡報及協作參與，打造身處於同一空間的沉浸式環境，滿足遠距協作需求成了新興課題；有鑑於此，西柏科技推出Hyshare Pro無線投影系統，專為高效能會議與教育空間打造；以重視會議互動、提高協作效率為第一優先，針對敏捷會議室、智慧教室等新興空間，不僅能透過App遠端控制、同步在個人裝置閱讀內容、並可以回傳筆跡紀錄，力求提升企業會議效率、增加產能，有助於提升會議及工作整體效率。

西柏科技表示，Hyshare Pro經過一系列嚴苛的高規格產品測試驗證，大幅提升其產品穩定性、可靠度，更搭載5G Wi-Fi提高網路乘載，分享4K高清內容不卡頓，亦不受傳輸線材長度等束縛，簡單易用無複雜設定，彈指間即刻分享一對多畫面與多人同屏，其相容性高，支援多平台及BYOD（Bring Your Own Device）可透過自攜式設備加入的友善設計，有助於突破場域限制；具安全性及數據加密機制，適用於各式環境以及大量部屬，無論是工作與教育都能輕鬆掌握。

西柏科技第1季稅後盈餘為9982萬元，每股盈餘為1.77元；累計前4月合併營收為6.7億元，年增34.47%。