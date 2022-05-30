周一國際油價觸及兩個月新高，在歐盟就俄羅斯入侵烏克蘭祭出第六個制裁方案召開會議之前，交易員正密切關注歐盟是否會達成禁止俄國石油進口的協議。

國際油價延續上周的漲勢，目前美國期油上漲0.84%，報每桶116.04美元。布蘭特期油漲0.5%，報每桶120.03美元。

歐盟將於周一和周二召開會議，討論對俄羅斯實施的第六個制裁方案。

SPI Asset Management常務合夥人Stephen Innes表示，說投機客正在為歐盟峰會後的油市上漲做準備，這樣的假設並不誇張。

隨著美國和歐洲即將迎來夏季用油旺季，汽油、柴油和航空燃油需求正持續升高，與此同時，任何對俄羅斯石油祭出的禁令，都將使已經供不應求的原油市場更加吃緊。

官員們表示，周日歐盟各國政府仍無法就禁運俄羅斯石油達成共識，但將在周一下午召開峰會之前，繼續就禁止海運俄國石油進口、但允許油管俄油進口等議題展開協商。一旦達成協議，匈牙利、斯洛伐克和捷克將獲准繼續透過Druzhba輸油管道接收俄羅斯石油，直到找到替代來源。

其他消息方面，合稱OPEC+的石油輸出國組織與包括俄羅斯在內的減產盟國將在周四召開產量會議，屆時將拒絕西方國家要求加快增產步伐的呼籲，突顯出市場的供應緊張。OPEC+消息人士透露，他們將堅持在7月每日增產43.2萬桶的原定計畫。

此外，伊朗上周五宣布示其海軍扣押兩艘希臘油輪，以報復美國沒收一艘停靠在希臘海岸附近油輪上的伊朗石油。