立法院院會今（30日）三讀通過「會計法第99條之1修正草案」，攸關前總統陳水扁國務機要費除罪化，朝野爆發拉扯衝突，甚至有立委因此受傷流血。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，針對國民黨非理性行為，高度遺憾予以譴責，用礦泉水亂灑，國父遺像都被砸破，國父遺憾何罪之有？他也批評，朱立倫主席操弄政治，深感遺憾予以譴責。

「會計法第99條之1修正草案」攸關前總統陳水扁國務機要費除罪化，朝野立委今（30日）在院會現場發生數度推擠，國民黨丟假鈔等抗議修法，綠營仍靠人數優勢闖關成功。

民進黨立法院黨團今（30日）舉行「特別費、國務機要費都是轉型正義一環」記者會，譴責國民黨行為。柯建銘表示，國務機要費和特別費都是歷史共業，也都是轉型正義的一環，民國38年，當時蔣中正總統只有他一人有特別費，民國41年才擴及五院院長、各部會首長，後來機要費和特別費合在一起，改稱為國務機要費。

他強調，要先看清楚歷史緣由，國務機要費或特別費，在預算書上的會計科目都完全一樣，「都是歷史共業，都是轉型正義的一環！」

柯建銘表示，民國100年特別費除罪化，但當時民進黨僅有27席仍提出國務機要費一起除罪，但當時政治實力不足，陳水扁起訴至今已經16年，特別費除罪化，這是法律公平性的問題，同樣的會計科目，卻出現有罪與無罪之別，這也是憲法平等權問題，國務機要費除罪化絕對有道理。

柯建銘表示，紅衫軍於2006年9月9日包圍總統府，那時就是因為國務機要費發票的問題，至2008年11月陳水扁被戴上手銬被求處無期徒刑，那時只有國務機要費問題，前總統馬英九也有特別費問題。

他說，國民黨要走出過去思維模式，國民黨應該走出逢扁必反的時代，阿扁不是政治提款機，國民黨要走出逢扁必反的時代，這是一個普通的法案，正當性絕對充足，朱立倫主席操弄政治，深感遺憾予以譴責。

「會計法第99條之1修正草案」提案立委蔡易餘表示，國務機要費的會計科目與特別費一樣，屬於歷史共業，特別費除罪有充分討論，前總統馬英九也有因此受惠，省去訴訟牢獄，阿扁卻一直面臨國務機要費的政治煎熬，扁日前也舉行國際記者會說明，把能夠解密的部分都告知國人，外交、公益團體、政治上的饋贈等都有如實花費。

蔡易餘表示，把歷史共業完成除罪法制化，法律面對所有人都應該有公平的原則，不要聽到國務機要費就隨著國民黨起舞，國民黨若真的有心，怎麼連道具都沒準備，直接用杯水砸，若砸傷人後果不堪設想，譴責國民黨暴力行為。

民進黨立委劉世芳說，民進黨團願意面對歷史共業，把它修正得更清楚更明白，民進黨是一個願意負責任的政黨，這才是真正轉型正義的一環。民進黨立委陳亭妃痛批，非常遺憾，國民黨永遠不針對問題，永遠搞政治手段，用疫情兒童確診的問題在爸媽傷口上撒鹽。民進黨立委郭國文也說，國民黨把它當政治提款機，年底不會為國民黨加分，只會增加國民黨惡劣的形象。