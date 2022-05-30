為提供消費者更多元且具獨特性的餐點選擇，Uber Eats與麥當勞合作於6月1日至7月5日同步於麥當勞餐廳、歡樂送以及 Uber Eats 平台開賣Signature極選系列以法式帶籽第戎芥末為主題的新品「法式第戎火腿安格斯牛堡」、「法式第戎火腿酥脆雞腿堡」、「法式第戎火腿嫩煎雞腿堡」，以及用三款新品為主再搭配10塊雞塊和中杯飲料的套餐，每組套餐均為279元。

歡慶最受歡迎的連鎖速食品牌麥當勞推出期間限定新品「法式第戎火腿系列套餐」於 Uber Eats 隨點即送，Uber Eats 更加碼禮遇會員，優饗及雙享方案會員於6月1日至7月5日期間點購麥當勞餐點，輸入優惠序號【麥當勞獨享】，消費滿350元即可享85折優惠（單筆訂單最高折抵60元，每位會員限使用2次），優惠序號數量有限，送完為止；此外，消費者於6月1日至7月5日期間在 Uber Eats 上點購麥當勞「四塊膘雞塊」也能享第二件5折，買「蘋果派」亦享買1送1優惠。