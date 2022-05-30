台股今（30）日在半導體雙雄、金控雙雄、ABF載板四雄等類股齊步領頭下大漲，加權指數站上16,500點，5月月線也從大黑棒到留下長下影線，月線目前約小跌80點。明天為MSCI盤後生效，市場持續關注，明天MSCI尾盤甩尾行情，是否有機會讓月線出現反敗為勝的走勢。

台股今天由台積電與聯發科領頭大漲，帶動半導體股同步上揚，股王矽力-KY，以及瑞昱與聯電等，都有亮眼表現；此外，另一個強勁族群─ABF載板，今天重新展開攻勢，除了南電股價上逾3％之外，景碩、臻鼎-KY等都漲超過半根漲停至7％以上；而金融股也不落人後，壽險金控雙雄擺脫近日低迷走勢，同步大漲。

台股加權指數於5月12日最低曾來到15,6161點，但隨即逢低買盤進場，配合美股反覆打底後反彈，台股也隨勢觸底向上，今天站上16,500點，指數強拉約900多點，月線拉出長下影線，今明收盤將攸關台股5月月線是否有機會翻紅的關鍵。