郭姓老翁因為不滿鄰居，在新冠肺炎期間2020年9月至去年3月初，每天兩次到李姓鄰居家門口必經空地吐痰，此令鄰居心生恐懼，鄰居後來就醫還罹患憂鬱症等疾病。鄰居後來裝設監視器，共拍下老翁吐痰58次，並向法院求償。橋頭簡易庭判賠慰撫金5萬元，環保局依廢清法開罰5.4萬元罰單。

判決書指出，李姓鄰居對郭姓老翁每日吐痰的舉動相當厭惡，經其子女向衛生局多次檢舉，衛生局也多次加以勸導並與裁罰，但郭姓老翁依然故我，持續以吐痰方式騷擾鄰居。

郭姓老翁表示，他是向鄰居的住家外的馬路旁吐痰，並不是當著鄰居的面吐痰，至於鄰居因此罹患疾病，與他的行為沒有因果關係。

由於當時正值新冠肺炎疫情發燒之際，這導致鄰居精神狀況惡化，其親友甚至不敢來到她家。後來還就醫，罹患憂鬱症、失眠症、頭暈等疾病。李姓鄰居對此求償7萬元包含慰撫金與就醫費用。橋頭地院審理後，認為慰撫金以5萬元為恰當。

環保局方面，環保局也陸續對郭開出44張罰單，共計5.4萬元。