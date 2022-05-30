而除了西瓜之外，還有洋香瓜、苦瓜、鳳梨等農作都遭波及；30日縣長王惠美也馬不停蹄勘災，視察農損情形。(吳建輝攝)

整個瓜田9.6公頃全泡爛只能丟掉，一分地收成5000台斤來算，等於有超過48萬台斤的西瓜都爛了，農民欲哭無淚。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

農業大縣彰化連日遭豪雨襲擊農災不斷，鹿港有一處9.6公頃的小玉西瓜田一夕之間全泡爛，超過48萬台斤的小玉西瓜無一倖免瓜農欲哭無淚，而除了西瓜之外，還有洋香瓜、苦瓜、鳳梨等農作都遭波及；30日縣長王惠美也馬不停蹄勘災，視察農損情形。

彰化縣鹿港鎮一處高達9.6公頃的小玉西瓜田，近日遭連日大雨襲擊，整區西瓜田泡爛，場主何政嘉語帶哽咽表示，整個瓜田9.6公頃全泡爛只能丟掉，一分地收成5000台斤來算，等於有超過48萬台斤的西瓜都爛了，真的欲哭無淚，不知該如何是好，希望政府能夠幫幫忙。

何政嘉說，現在水傷根本不可能拿出來賣，就算連夜採收外型完好的小玉西瓜，送到盤商手中、果菜市場、再到小販菜市場、至少也要3、5天時間，屆時都已經爛得差不多了，現在收也不是，不收也不是，只能望著整片瓜田暗自流淚。

而彰化縣除了西瓜外，還有洋香瓜、苦瓜、鳳梨等也都遭雨水泡爛，縣長王惠美30日也到地方勘災，她說彰化洋香瓜、香瓜種植面積達100公頃以上，大約在1周後即可收成，一分地約收成40萬，不料上周遇到超過300毫米的豪雨，如今天氣晴朗後問題一一浮現。

王惠美說，目前已指數農業處盡速向農委會爭取公告現金救助及低利貸款，減少農民損失，也希望農委會聽到農友的心聲，早日公告補助標準，並盡速核發補助，也讓農民可盡早準備下一期的輪作，讓農民繼續種植優質農作，提供大家好的農產品。