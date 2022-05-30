行政院長蘇貞昌今（30日）上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、疫苗施打情形、近日新措施實行成效，以及調整邊境防疫管制等議題進行討論，蘇貞昌裁示，為早日與國際接軌、邁向正常生活，同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數，相關措施及細節由指揮中心和內政部、交通部、外交部妥為規畫後，向外界宣布。

指揮中心表示，全球疫情略降，鄰近國家／地區因有社區感染病例，需關注對我國之影響；目前國內疫情上升幅度雖稍趨平緩，惟仍處於疫情高原期。國內目前疫苗接種人口涵蓋率第一劑為88.07％、第二劑為81.75％、第三劑為65.26％；75歲以上長者第一劑為79.5％、第二劑為74％、第三劑為62.7％；65至74歲長者第一劑為89.3％、第二劑為85.8％、第三劑為76.8％。為減少重症發生，應持續推動高齡長者疫苗接種。

指揮中心指出，有關學童接種疫苗作業，其中高中以下學童部分，截至5月28日，6至11歲莫德納疫苗接種作業已接種約27.55萬人次，5至11歲輝瑞疫苗接種作業已接種約17.98萬人次，12至17歲青少年第三劑接種作業已接種約1.1萬人次，而各級學校之意願調查作業持續進行中，惟因近日各地方政府實施停止實體課程措施，仍有多數尚未完成統計；此外今日早上有33.12萬劑兒童輝瑞疫已進口，指揮中心表示可提前辦理配送作業，以利地方政府安排接種作業。

指揮中心表示，5月26日實施之「快篩陽經醫師診斷後視同確診」政策，目前有高達6成確診病例係來自於基層診所的通報；而有關數位健康證明系統新增之「確診者指定處所隔離通知書補發」功能已於今日凌晨上線，截至上午8時已有兩千餘位民眾下載；此外，由於國際疫情趨緩，多國防疫政策也愈趨鬆綁，在考量國內醫療量能後，將以總量管制的方式，逐步鬆綁邊境管制措施。

蘇貞昌表示，有關兒童疫苗之進口時間與配發進度，為提升兒童保護力，請指揮中心儘速盤整調度，而由於近日各地方政府針對不同行政區域就各級學校實施停課措施，請指揮中心視地方政府之接種量能及接種需求妥適調度，並參考北北基桃設立大型篩檢站之經驗，評估地方與人力之需求，朝由中央設立大型疫苗施打站之方向妥予規畫，讓有需求的家長能夠帶著孩子儘快進行施打。

蘇貞昌表示，指揮中心近日所實施之「快篩陽經醫師診斷後視同確診」政策，相當程度減緩醫院門診及急診之人流，各三合一大型診療站的人流也很順暢，希望指揮中心多注意各地方診所的人流秩序，兼顧方便性也要兼顧防疫。

蘇貞昌表示，許多確診民眾因為資料不全等原因，無法順利於確診後三日內獲得隔離通知書，因此今天系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，可協助地方政府減低負擔，請指揮中心多向國人說明相關新政策措施，讓民眾多利用，才能使政府政策有效達到效果。

另針對邊境防疫措施，蘇表示，為早日與國際接軌、邁向正常生活，同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數，相關措施及細節由指揮中心和內政部、交通部、外交部妥為規畫後，向外界宣布。