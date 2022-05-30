根據中國載人航天工程辦公室消息，執行「問天」實驗艙發射任務的長征五號B遙三運載火箭，已完成出廠前所有研製工作，29日已安全運抵文昌航天發射場。而長征五號B遙三運載火箭將與先期運抵的「問天」實驗艙，共同展開發射場區總裝和測試工作。

據之前報導指出，中國太空站今年將先後迎接問天、夢天兩個實驗艙，經狀態調整和轉位，兩個實驗艙將長期「停泊」在太空站，成為航天員工作、生活的主要場所。

根據香港01報導，這兩個實驗艙將搭載大量的科學實驗設施，包括兩個生命科學領域的實驗櫃。其中一個是生物技術實驗櫃，會從微生物、細胞、植物、動物進行全方面的研究；另一個是小型生態系統，包括魚、微生物、藻類等。

而29日神舟十四號載人飛船與長征二號F遙十四運載火箭組合體已轉運至發射區，近日將擇機發射，三名航天員將在軌駐留6個月，屆時將配合地面完成太空站組裝建設工作，從單艙組合體飛行逐步建成三艙組合體飛行狀態，並將首次進駐問天實驗艙和夢天實驗艙，以及首次利用氣閘艙實施出艙活動。