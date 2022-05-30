許多餐廳除了基本消費外，還會額外收10%的服務費，一名網友表示，菜單上「酌收10%服務費」的字樣，都是另外標示，且字體都比餐點品名還小，認為10%服務費應和餐點售價加總，一起寫在菜單上，他好奇「這是哪個天才想出來的東西？」貼文曝光，引發網友熱烈討論。

原PO日前於PTT八卦版指出，台灣不知從何時開始，有些餐廳會在消費總額加上10%服務費，以一客套餐599元來說，會大大地寫在招牌或菜單上，仔細一看才會發現下方一排「酌收10%服務費」字樣，質疑為何不把餐點售價、服務費兩者加起來寫，一併寫在菜單上，令他不滿罵，「根本是詐騙，這是哪個天才想出來的東西？」

疑問曝光後，鄉民也紛紛給答案，「聽說歐美都這樣」、「這是美國文化，不過美國的服務費，都是進服務生口袋」、「就學國外的，但服務費是真的回饋給員工」、「日本人也喜歡把未稅寫上去，應該是跟他們學的」、「英國吧，服務費8%至12%都有，看餐廳等級，但不想給可以不給」。

留言中也有其他網友說，「美國服務費是真的給服務生，台灣是進老闆口袋，還是有差異的喔」、「台灣收服務費根本笑話一則，放進老闆自己的口袋」、「台灣老闆把小費變成自己的錢，根本天才」、「台灣抄別人責任制、服務費，只抄對老闆好的」。