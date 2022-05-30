據央視新聞報導，今（30日）天舉行的中國貿促會5月例行發布會上訊息顯示，2022年2月，全球經貿摩擦指數為239，相比2022年1月上升116個點，相比上年同期上升139個點，表明全球經貿摩擦繼續呈上升態勢。不過，中國大陸的全球經貿摩擦指數則處於低位，排名第15位。

指數位列前５的國家（地區）依次是印度、歐盟、美國、南非和巴西，均處於高位。

與上年同期相比，印度、歐盟和美國的全球經貿摩擦指數保持高位，南非的全球經貿摩擦指數由0升至高位，巴西的全球經貿摩擦指數由中低位升至高位。