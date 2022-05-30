新北市新店區耕莘醫院社區篩檢站今（30）日傳出暴力事件！一名64歲男子和醫院工作人員爆發口角衝突，飆髒話還出拳傷人，行徑相當惡劣。警方獲報後到場帶離動手男子，並依傷害罪嫌將其送辦。

據了解，這名64歲男子28日曾到耕莘醫院社區篩檢站進行採檢，今回到篩檢站欲詢問結果，但因沒戴好口罩，因此站內的陳姓關懷員不讓他進入篩檢站，並上前勸導，強調篩檢結果要等通知。

詎料，男子被勸導後當下竟直接暴怒，和陳姓關懷員爆發口角衝突，還一度飆髒話、揮拳毆打陳男，致其腹部挫傷。誇張的行徑全被陳男正面拍下，衝突過程中陳男手機還直接被打落在地。

後續新店碧潭所警方獲報到場，將動手的64歲男子依傷害罪嫌帶離，訊後依傷害罪偵辦，另外醫療法部分，由於陳男為行政人員，待醫院依程序通報地檢署，再行偵辦。至於男子口罩沒戴好的部分，新店分局也會函請新店衛生所裁罰。