李連資源公司(7619)6月8日辦理創櫃板登錄前籌資。

李連資源科技公司(以下簡稱李連資源公司；產業類別：其他)為事業廢棄物再利用處理廠，以『廢鑄砂』為立基點，開創廢耐火材高值化再利用新途徑，主係將鋼鐵及鑄造業等所產出之廢鑄砂回收後，再經破碎、培燒、冷卻、研磨、篩分等製程，最終產製出再生鑄砂、再生馬來砂及高價值耐火材等產品之產銷業務，不僅將再生鑄砂逆向循環回鑄造業原製程使用，亦可作為其他產業使用，藉以響應政府「循環經濟」政策。

李連資源公司將自111年5月31日起揭示其籌資資訊，6月8日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。