瑞鼎(3592)受惠車用、AMOLED DDI核心業務支撐，將減緩消費性電子市場疲軟的衝擊，法人預估，瑞鼎第二季營收僅將溫和季增，瑞鼎今股價開高走高，午盤後漲幅逾2.5%。

瑞鼎第一季受惠於AMOLED DDI晶圓代工產能增加及IT與電視相關需求拉貨，稅後淨利15.75億元，季增31.1%，年增115.4%，毛利率達45.1%。

目前終端市場需求儘管有弱化跡象持續，且未來存在總體不確定性，但瑞鼎有車用、AMOLED DDI需求穩健，可望支撐第二季、下半年營運表現。LDDI方面，電視與IT已進入庫存修正階段，而定價壓力預計將延續至第三季，使得瑞鼎LDDI(大尺寸驅動IC)營收將季減10~20%；SMDDI(中小尺寸驅動IC)與車用DDI在需求與定價持穩之情況下，預估營收將微幅季增；TCON(LCD用時序控制器)/PMIC(電源管理IC)營收預計將相對穩定，法人預估，瑞鼎第二季營收僅將溫和季減。

瑞鼎預估其12吋晶圓產能將年增約50%，其市佔率進一步擴大將抵消需求降溫的負面效應，且車用DDI之訂單展望依舊維持不變，以今年來說，電動車之出貨量成長已大幅超越燃油車，而電動車滲透率提升亦將進一步鞏固規格升級與矽內含量成長之趨勢；IT/電視產品方面，瑞鼎專注高階市場，故需求動能疲弱對瑞鼎造成之影響較低。