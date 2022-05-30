去年因疫情影響改為線上的「花露露的童樂節」今年暑假重返衛武營，將於7月9至24日連續3個周末帶來音樂、偶戲、舞蹈和物件劇場等5檔節目，另有遊行、迷你足球、工作坊、電影、彩繪派對與市集等活動。即起至6月2日開放75折早鳥優惠票。

2022花露露的童樂節共有5檔主要演出節目，包括飛人集社劇團作品《天堂動物園：珍珠奶茶事件》、影響‧新劇場創作的《老皮箱》、雲門劇場家庭音樂會Trio Zilia三重奏《動物醫生的煩惱》、頑劇場《親愛的戴斯》，以及無獨有偶工作室劇團王爾德文學劇場二部曲《自私的巨人》。

除了劇院內的演出，衛武營還在公共空間準備了「花露露大遊行：超現實夢遊」藉由移動演出的遊行式馬戲展演穿梭整座衛武營；另與高市府運動發展局合作「花露露的迷你足球」；「花露露彩繪派對：WeR藝術家」則邀請衛武營藝術村駐村藝術家WeR的王國仁、陳彥名、何佳真，帶領群眾用畫筆一起彩妝衛武營。