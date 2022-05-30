中興保全科技（9917）30日召開年度股東會，董事長林孝信指出，近兩年國內經濟雖受疫情影響，但中保科在營收及稅前淨利依然呈穩定成長，今年雖仍存有疫情干擾經濟，但中保科會持續努力順應市場變化，多角化佈局，以達公司年度目標，更展望今後在全球疫情漸入趨緩，經濟復甦力轉強，相信公司營運逐季成長是可以期待的。

30日的股東會，通過2021年財務會報，合併營收為141.3億元，稅後淨利25.8億元，每股稅後盈餘（EPS）5.73元，再創歷史新高紀錄，每股配發5元現金股利，以中保科27日收盤價109元計算，現金殖利率約4.59 %。

與地方政府共創智慧城市是中保科持續積極開發之項目，中保科副董事長林建涵表示，身為智慧城市整合專家，中保科持續與地方政府積極合作，除了在台北、新北市、桃園和高雄等，甚至與更多的城市都已開始展開更多的規畫。

為因應「淨零碳排」已是全球趨勢，林建涵強調，中保科長期關注環保與ESG永續議題，早已開始佈局並投入與ESG相關技術之研發，過去兩年半以來都是臺灣永續指數唯一入選之保全科技類股。

林建涵表示，未來針對各種環保和永續政策，可以提供更多的技術和方向，加上科技研發產品部分也不斷地在進行更新，包括綠能、節電與儲電等技術，也將置入智慧城市整合開發的市場需求，以目前與各地方政府正在規畫中的案件與金額，可以預見未來在智慧城市這個區塊的業績也會一直不斷的成長，市佔比也會大幅提升。