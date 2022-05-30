費城人在客場3連戰遭到紐約大都會橫掃，在國聯東區排行老三，落後分區王者大都會10.5場勝差。雖然球季尚早，費城人畢竟是砸了大錢的陣容，媒體已經開始懷疑總教練吉拉迪（Joe Girardi）還能安坐帥位多久。吉拉迪在30日的敗戰之後說：「我不擔心我的工作，我從不會擔心。我必須做好我的工作，這是身為總教練的職責。」

Brought out the brooms in dramatic fashion! 🧹 #LGM pic.twitter.com/gY7oGvXBEF — New York Mets (@Mets) May 30, 2022

此戰大都會在首局攻佔滿壘，成功打下3分。費城人雖然也在第3局滿壘，但只藉著雙殺打拿到1分，落後了大半場比賽，卡斯提阿諾（Nick Castellanos）才在第8局以3分炮逆轉比分。費城人差點就能拿下比賽，不料大都會菜鳥普拉莫（Nick Plummer）轟出追平陽春炮，艾斯柯巴（Eduardo Escobar）延長賽10局下半擊出再見二壘打，大都會5比4偷走勝利。

費城人哈波（Bryce Harpe）感嘆：「好球隊不應該這樣，我們在必贏的比賽兩度吞下再見安。」先前對戰勇士的系列賽，費城人也是晚節不保被逆轉了1次。吉總對此表示挫敗感很重，從本月15日至今，半個月來費城人4勝10敗。同時費城人連續10年不認識季後賽滋味（2008年拿下世界大賽冠軍），本季團薪達到隊史最高的2.3億美元，7次對戰大都會只贏了1場。先發投手惠勒（Zack Wheeler）此戰6局失1分表現不差，賽後他也表達對戰績21勝27敗的驚訝，不知不覺就離5成勝率愈差愈遠了。