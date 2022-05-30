俗話說：「人往高處走，水往低處流。」大家都想著能有更好的生活環境，所以在工作上總是希望能升官發財，或是跳槽到待遇更好的公司，運勢命理網站「靈匣網」分享，巨蟹、摩羯、雙魚、白羊、天蠍6月份求職運佳，有望獲得好工作。

▍巨蟹座

6月份巨蟹座事業運很好，你們會被賦予重要的任務，這是大展身手的好時機，並且在好運的加持下，工作上的事情都能順利完成，巨蟹們的出色表現長官都記在心裡，也明白巨蟹的優秀。因此，你們這段時間會很忙碌，有不少事情要負責，有望升職加薪，或許還能跳槽到更好的公司。

▍摩羯座

摩羯座的上進心比誰都強，對自己做好了規劃，前進的方向很明確，並且很得上司重用，近期會被委派對自己來說比較難的事情，雖說是超出了能力範圍，但是不用擔心，因為這是磨練自己的好時機，盡力去做，做不好也不會有太大的問題。這段時間對摩羯們來說，也是跳槽的好機會。

▍雙魚座

雙魚們在6月份可要小心，這是關鍵時期，能不能成功轉型在此一舉了。公司某些方面的變動可能會導致雙魚們要去適應新環境，你們在新的環境裡會有不少壓力，可這也是動力，表現好了前途無限。雙魚們要注意人際關係，多多與人交往，尤其是上面的小主管們，這對雙魚們的工作會很有幫助。

▍白羊座

在6月份裡，白羊們的貴人運很好，能遇到欣賞自己的伯樂，只要白羊們認真勤奮的工作，處事低調謹慎，一定會遇到肯幫自己的人。這段時間裡白羊們遇到的貴人，可能不會讓白羊們升職，但也是遲早的事情。尤其是想要找工作的白羊們，會有人介紹去好的公司。

▍天蠍座

天蠍們的聰明是有目共睹的，他們最明智的一點就是明白自己想要的是什麼，會為自己規劃好以後的路，他們不怕失敗，就當是積累經驗。這段時間，工作上天蠍們是一帆風順的，做事情都很順利，想法能被主管看重。辛苦了很長時間，如今就是回報的時候了，得到主管的欣賞，升職加薪。