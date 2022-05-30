37歲游姓男子因涉嫌販毒，去年遭判刑15年定讞後展開逃亡，為躲避警方查緝雖以「菩提本無樹」暱稱具禪意，卻仍與其他藥腳交易，刑大今年3月鎖定游嫌在彰化縣1處偏僻村莊交易，幹員緝捕時游男情急跳進農田裡，警方以辣椒水逼迫、乖乖就範，依販毒、妨害公務等解送歸案，檢方偵結起訴。

台中市刑大偵七隊長陳步青說，游姓藥頭透過通訊軟體LINE與藥腳聯繫，通訊軟體暱稱不斷變換佛系「觀自在」、「菩提本無樹」、「一花一世界」等，其客源從20餘歲的年輕人至70餘歲的老藥腳均有，交易地點大部分在沒監視器的昏暗田間小路，躲避查緝。

警方鍥而不捨布線追緝，終於在游男準備毒品交易時當場查獲，未料體型壯碩、近百公斤的游嫌，當場用力撞擊員警後拔腿狂奔，對地形熟悉，跳入農田、草叢藏匿，警方追捕數百公尺，趁一手拉到游嫌時持辣椒水制伏，游痛苦在地上打滾束手就擒，當場起獲數包準備販賣之海洛因包及安非他命。

市刑大偵七隊指出，游姓藥頭遭地檢署通緝，因不想面對十餘年刑期而選擇逃亡、四處藏匿，且於藏匿期間仍持續販毒賺取生活費，全案警詢後依販賣毒品、毒品通緝、妨害公務罪嫌移送偵辦在案。

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